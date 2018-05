Der für heute geplante Wahlkampfauftritt des türkischen Präsidenten Erdogan in Bosnien-Herzegowina hat einen Streit in der Führung des Landes ausgelöst.

Das kroatischstämmige Mitglied im Dreier-Staatspräsidium, Covic, kritisierte im Fernsehen, er habe von der Veranstaltung nur über die Medien erfahren. Der Auftritt Erdogans füge dem in die EU strebenden Bosnien-Herzegowina schweren Schaden zu, sagte Covic. Er verwies darauf, dass etwa in den Niederlanden und in der Bundesrepublik Wahlkampfauftritte türkischer Politiker untersagt worden seien.



Die Rede Erdogans in Sarajevo war von der türkischen Regierung über das muslimische Mitglied im bosnischen Staatspräsidium, Izetbegovic, organisiert worden. Dieser bezeichnet sich als engen Freund des türkischen Präsidenten. Zu der Veranstaltung wurde die Anreise tausender Auslandstürken erwartet, viele davon aus Deutschland. In der Türkei finden am 24. Juni Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.