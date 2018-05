Der türkische Präsident Erdogan hat im bosnischen Sarajevo eine umstrittene Wahlkampfveranstaltung abgehalten.

In seiner Rede warb Erdogan um die Unterstützung der Auslandstürken bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen am 24. Juni. Nach Angaben der Union Türkisch-Europäischer Demokraten waren für die Veranstaltung etwa 10.000 Auslandstürken nach Sarajevo gereist. Die Hälfte kam demnach aus Deutschland. Teile der politischen Führung von Bosnien-Herzegowina kritisierten die Aktion. Das kroatischstämmige Mitglied im Dreier-Staatspräsidium, Covic, sagte, der Auftritt Erdogans füge dem in die EU strebenden Bosnien-Herzegowina schweren Schaden zu.



Aller Voraussicht nach ist es Erdogans einziger Wahlkampfauftritt im europäischen Ausland. Die Bundesregierung hatte nach ähnlichen Veranstaltungen im Frühjahr in Deutschland ein vorübergehendes Auftrittsverbot erlassen.

