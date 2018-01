In München ist ein mutmaßlicher bosnisch-serbischer Kriegsverbrecher festgenommen worden.

Wie die bosnische Staatsanwaltschaft in Sarajewo mitteilte, bereiten die deutschen Behörden die Auslieferung des Mannes vor. Dem 51-jährigen wird vorgeworfen, im Bürgerkrieg im Juli 1992 in der Nähe von Prijedor drei Menschen erschossen zu haben. Außerdem soll er an der Festnahme von etwa 120 Muslimen beteiligt gewesen sein, die später ebenfalls umgebracht wurden.



Während des Bosnien-Krieges waren über 100.000 Menschen getötet und mehrere hunderttausend vertrieben worden.

