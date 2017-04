Der Boxer Marco Huck hat den vakanten Weltmeistertitel des Verbandes WBC im Cruisergewicht verpasst.

Der 32 Jahre alte Berliner verlor in der Dortmunder Westfallenhalle gegen den Letten Mairis Briedis nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten. Huck besaß den Weltmeistergürtel des weniger bedeutsamen Verbandes IBO. Auch den nahm ihm der Lette ab.



In einem weiteren WM-Kampf verteidigte Christina Hammer ihren WBC-Titel erfolgreich. Die 26 Jahre alte Dortmunderin besiegte die Schwedin Maria Lindbergh in zehn Runden einstimmig nach Punkten.