In Venezuela hat die Präsidentenwahl begonnen.

Die Stimmlokale öffneten am Mittag unserer Zeit. Stimmberechtigt sind rund 20 Millionen Bürger. Trotz der schweren Wirtschaftskrise in dem südamerikanischen Land gilt die Wiederwahl des sozialistischen Präsidenten Maduro als so gut wie sicher. Viele seiner Gegner sitzen im Gefängnis, wurden von der Wahl ausgeschlossen oder sind ins Ausland geflohen. Das wichtigste Oppositionsbündnis MUD boykottiert die Abstimmung. Mehrere südamerikanische Länder sowie die USA und die EU haben bereits angekündigt, den Wahlausgang nicht anzuerkennen.



Maduro hatte das von der Opposition dominierte Parlament im vergangenen Jahr entmachtet und durch eine verfassunggebende Versammlung ersetzt, in der seine Anhänger die Mehrheit haben. Bei monatelangen Massenprotesten mit gewaltsamen Zusammenstößen waren mehr als 120 Menschen getötet worden.

