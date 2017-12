Bei einem Brand in einem Wohnhaus im New Yorker Stadtteil Bronx sind zwölf Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden vier Personen verletzt. Die Flammen hätten sich vom Erdgeschoss rasch in die oberen Stockwerke ausgebreitet. Bürgermeister de Blasio sprach von einer Tragödie.



In der indischen Stadt Mumbai kamen bei einem Brand in einem Restaurant mindestens 14 Menschen ums Leben. Viele Opfer seien junge Frauen, die auf dem Dach des Gebäudes gefeiert hätten, teilten die Behörden mit.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.