Der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, Brakel, sieht in den deutsch-türkischen Beziehungen ein reines Zweckbündnis.

Es gebe ehrliche Bemühungen von türkischen Regierungsmitgliedern wie dem Außenminister Cavusoglu, wieder ein besseres Verhältnis zur EU und zu Deutschland herzustellen, sagte Brakel im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die türkische Seite wisse, dass sie sich nicht mit allen EU-Staaten zerlegen könne, wenn man dies zugleich mit den USA mache. Brakel betonte, dass es der Türkei um ein arbeitsfähiges Verhältnis zur Bundesregierung gehe. Man dürfe sich nicht der Illusion hingegeben, dass Ankara seinen innenpolitischen Kurs ändere. In diesem Punkt sei keine Entspannung zu erwarten.



Bundesaußenminister Gabriel empfängt heute in Goslar seinen türkischen Amtskollegen Cavusoglu. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, ist die Einladung Teil der beiderseitigen Bemühungen, die deutsch-türkischen Beziehungen allmählich wieder in ein besseres Fahrwasser zu bringen.