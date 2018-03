Der menschenrechtspolitische Sprecher der Union, Brand, hat den Besuch mehrerer AfD-Politiker in Syrien kritisiert.

Er nannte es "widerlich", sich mit der "Täter-Clique" zu treffen, während Diktator Assad Bomben und Giftgas einsetze. Zudem hätten sich die AfD-Politiker mit Großmufti Hassun getroffen, der zu Selbstmordanschlägen in Europa aufgefordert und tausende Todesurteile persönlich abgesegnet habe. Damit hätten sie die Opfer eines brutalen Krieges verhöhnt.



Mehrere AfD-Vertreter hatten auf Twitter erklärt, Thema des Gesprächs mit dem Großmufti sei unter anderem die Rückkehr syrischer Flüchtlinge gewesen. Hassun habe die in Deutschland lebenden Syrer aufgerufen zurückzukommen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Pasemann sprach von einer privaten Syrienreise. Sie diene dazu, eigene Informationen zur humanitären Situation in Syrien zu sammeln.

