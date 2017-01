Brand in Flüchtlingsunterkunft Bewohner haben Feuer mutmaßlich selbst gelegt

Die Flüchtlingsunterkunft in Hövelhof, Kreis Paderborn, nach dem Brand (dpa/Ralf Hilker/Kreis Paderborn)

Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Ostwestfalen ist Haftbefehl gegen drei Bewohner beantragt worden.

Grund ist nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft der Verdacht der besonders schweren Brandstiftung. Ein Sachverständiger habe bestätigt, dass das Feuer in dem Wohnraum gelegt worden sei, in dem sich die jungen Asylbewerber mutmaßlich aufhielten.



Bei dem Brand in der ostwestfälischen Gemeinde Hövelhof wurde eine Person schwer verletzt, 29 weitere wurden im Krankenhaus behandelt. Durch das Feuer brannten zwei der ehemaligen Militärbaracken auf dem Gelände ab, zwei angrenzende Baracken wurden unbewohnbar.