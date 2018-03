Der Moscheeverband Ditib fordert nach dem Brandanschlag auf eine Berliner Moschee mehr Schutz.

Der Staat müsse die Sicherheit von Moscheen gewährleisten, hieß es aus dem Verband. Angriffe auf Muslime und ihre Einrichtungen dürften nicht länger Thema der Kommunalpolitik bleiben. Die Polizei geht bei dem Brandanschlag auf die Moschee in Berlin-Reinickendorf mittlerweile von einer politisch motivierten Straftat aus. Zeugen hätten am Morgen ein Klirren gehört und drei Jugendliche gesehen, die weggelaufen seien. Nach Angaben von Ditib war der Anschlag der 18. Angriff auf eine Moschee in knapp zwei Monaten.