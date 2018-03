Der Moscheeverband Ditib fordert nach dem Brandanschlag auf eine Berliner Moschee mehr Schutz.

Der Staat müsse die Sicherheit von Moscheen gewährleisten, hieß es in einer Erklärung. Angriffe auf Muslime und ihre Einrichtungen dürften nicht länger Thema der Kommunalpolitik bleiben. Die Polizei geht bei dem Brandanschlag auf die Moschee in Berlin-Reinickendorf mittlerweile von einer politisch motivierten Straftat aus.



Unklar ist, ob es eine Verbindung zu zahlreichen kurdischen Protesten am Samstag und gestern in mehreren deutschen Städten gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien gibt. In Düsseldorf kam es am Flughafen zu Zusammenstößen zwischen kurdischen und türkischen Demonstranten sowie der Polizei; es gab mehrere Verletzte.

