Bei einem schweren Sturm in Brandenburg hat es einen Toten und drei Verletzte gegeben.

In der Ortschaft Zäckericker Loose an der polnischen Grenze stürzte ein Baum auf ein Auto; der Fahrer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. In Postdam wurden drei Personen durch ein umherwirbelndes Werbeschild verletzt. Dachteile lösten sich, Äste knickten ab. Es gab hunderte Einsätze der Feuerwehr - auch in Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Windböen hatten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern in der Stunde.