Die christlichen Kirchen haben einen Gesetzentwurf in Brandenburg kritisiert, wonach Angehörige künftig aus Teilen der Totenasche Schmuckstücke zur Erinnerung anfertigen lassen können.

Ein Mensch bleibe auch nach seinem Tod einzigartig und unvergessen, heißt es in einer Erklärung des evangelischen Bischofs Dröge und des katholischen Erzbischofs Koch. Er sollte nicht zu einer Sache gemacht werden, die von einzelnen Personen in Besitz genommen werde. Bislang muss in Deutschland Totenasche komplett beigesetzt werden. Diese Beschränkung will die rot-rote Landesregierung ändern. Zudem sieht ihr Gesetzentwurf die Einführung einer Bestattungspflicht erst ab einem Geburtsgewicht von 500 Gramm vor. Das lehnen die Bischöfe ebenfalls ab.

