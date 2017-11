Brandenburgs Regierungschef Woidke hat die umstrittene Kreisreform in seinem Bundesland gestoppt.

Die geplante Abstimmung über das Gesetzesvorhaben werde es wegen des Widerstandes der kommunalen Ebene nicht geben, sagte der SPD-Politiker in Meyenburg. Das ursprünglich für die Reform vorgesehene Geld in Höhe von mehr als 400 Millionen Euro solle nun unter anderem in Infrastruktur investiert werden. Damit ist ein zentrales Reformvorhaben der rot-roten Landesregierung in Potsdam gescheitert.



Ziel der Reform war es, größere Verwaltungseinheiten zu schaffen. Statt 18 sollte es nur noch 12 Kreise und kreisfreie Städte geben.