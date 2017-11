Brandenburgs Regierungschef Woidke hat eine umstrittene Kreisreform gestoppt.

Die geplante Abstimmung über das Gesetzesvorhaben werde es wegen des Widerstandes der kommunalen Ebene nicht geben, sagte der SPD-Politiker. Das ursprünglich für die Reform vorgesehene Geld in Höhe von mehr als 400 Millionen Euro solle nun unter anderem in Infrastruktur investiert werden.



Damit ist ein zentrales Reformvorhaben der rot-roten Landesregierung in Potsdam gescheitert. SPD-Generalsekretärin Geywitz erklärte ihren Rücktritt mit sofortiger Wirkung. Sie war eine Verfechterin der Reform. Demnach sollte es statt 18 nur noch 12 Kreise und kreisfreie Städte geben.