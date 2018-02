Die Brandenburger Polizei hat tausenden Beamten den Zugang zu einem internen Informationssystem gesperrt, weil Details daraus an die Öffentlichkeit gelangt waren.

Das Polizeipräsidium in Potsdam bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Märkischen Allgemeinen". Ein Sprecher sagte, das Landeskriminalamt und die interne Revision seien eingeschaltet worden, um den Fall zu untersuchen. Er nannte es nicht hinnehmbar, dass Polizei-Informationen preisgegeben würden.



Vor kurzem waren unter anderem Details zu einem Messerangriff eines syrischen Jugendlichen in Cottbus in die Medien gelangt oder wurden auf Facebook veröffentlicht. Dem Zeitungsbericht zufolge hatten rund 5.000 Polizisten Zugang zu den Informationen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.