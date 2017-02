Brasilien 16 Städte sagen Karneval ab

Aus Angst vor Gewalt haben 16 Städte im brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo die Karnevalsfeiern abgesagt.

Grund sei die Krise der öffentlichen Sicherheit, heißt es in einem Medienbericht. Die Polizei hatte kürzlich im Kampf um Gehaltserhöhungen gestreikt. Während dieser Zeit wurden über 130 Menschen ermordet, es kam zu Plünderungen, Schulen blieben geschlossen. - Die Bundesstaaten in Brasilien sind nach einer Rezession unter Spardruck. In Rio de Janeiro gibt es dieses Jahr mit 450 Karnevalsumzügen rund 50 weniger als noch im Vorjahr.