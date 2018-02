In Brasilien soll die Armee die Kontrolle über den Großraum Rio de Janeiro übernehmen.

Präsident Temer unterzeichnete in Brasilia ein Dekret, dass den Streitkräften die Befehlsgewalt im gesamten Bundesstaat überträgt. Nötig ist noch die Zustimmung von Senat und Parlament. Temer begründete seine Entscheidung mit den zahlreichen Gewalttaten und Überfällen in Rio. Das organisierte Verbrechen breite sich dort wie ein Krebsgeschwür aus.



Im Vorfeld der Fußball-WM 2014 sowie der Olympischen Spiele 2016 waren bereits Polizeieinheiten in den Armenvierteln Rios stationiert worden. Dies hatte zwischenzeitlich einen deutlichen Rückgang der Kriminalität bewirkt.

