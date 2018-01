Brasiliens früherer Präsident Lula da Silva ist mit seiner Berufung gegen eine Verurteilung wegen Korruption und Geldwäsche gescheitert.

Das zuständige Gericht in Porto Alegre erhöhte sogar die Haftstrafe der ersten Instanz von neuneinhalb auf nun zwölf Jahre und einen Monat. Die Entscheidung der drei Richter fiel einstimmig. Demnach ließ Lula ein Penthouse am Atlantik von einem Baukonzern teuer herrichten, der von öffentlichen Auftragsvergaben profitierte. Der 72-Jährige bestreitet, dass die Immobilie für ihn bestimmt gewesen sei.



Aller Voraussicht nach kann Lula nun nicht als Kandidat der Arbeiterpartei bei der Präsidentschaftswahl im Oktober antreten. Ihm steht aber noch der Weg einer Revision am Obersten Gerichtshof offen. Er bleibt vorerst auf freiem Fuß.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.