Der wegen Korruption verurteilte ehemalige brasilianische Präsident Lula da Silva ist an der Ausreise aus Brasilien gehindert worden.

Wie das Justizministerium mitteilte, ordnete ein Bundesrichter an, dem Politiker den Pass zu entziehen. Lula wollte nach Äthiopien reisen, um dort an einer UNO-Konferenz teilzunehmen. Die Behörden stoppten ihn wenige Stunden vor der Abreise.



Ein Berufungsgericht in Porto Alegre hatte die Verurteilung des 72-Jährigen wegen Korruption und Geldwäsche bestätigt und das Strafmaß von neuneinhalb auf zwölf Jahre Haft erhöht. Da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, musste Lula die Haftstrafe bislang nicht antreten. Es wird damit gerechnet, dass er weitere Rechtsmittel einlegt. Lula will trotz seiner Verurteilung bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober erneut antreten.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.