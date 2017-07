Brasiliens früherer Präsident Lula da Silva ist wegen Korruption und Geldwäsche zu einer Haftstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Der 71-Jährige bleibt aber bis zu einer Entscheidung in der Berufungsinstanz auf freiem Fuß, entschied ein Bundesgericht. Lula, der Brasilien von 2003 bis 2010 regierte, war wegen seiner Verwicklung in einen Korruptionsskandal um den staatlichen Ölkonzern Petrobras der Prozess gemacht worden. Nach Feststellung des Gerichts hat eine Baufirma ein Appartement des Ex-Präsidenten an der Atlantikküste für umgerechnet eine Million Euro renoviert. Im Gegenzug soll dieser dem Unternehmen Aufträge von Petrobras verschafft haben. Lula, der bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr erneut antreten will, weist die Vorwürfe zurück. Die brasilianische Arbeiterpartei, die Lula mitbegründet hatte, bezeichnete das Urteil als Angriff auf die Demokratie.