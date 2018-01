Ein Berufungsgericht in Brasilien hat die Verurteilung des ehemaligem Präsidenten Lula da Silva wegen Korruption bestätigt.

Zwei der drei Richter in Porto Alegre entschieden, das Urteil gegen Lula aufrecht zu erhalten und das Strafmaß sogar zu erhöhen. In erster Instanz war der 72-Jährige zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.



Lula hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen. Er wertet das Verfahren gegen ihn als Versuch, seine neuerliche Präsidentschaftskandidatur zu verhindern, die nach dem Berufungs-Urteil nun in Frage steht. In Umfragen liegt der bei der Bevölkerung beliebte linke Politiker vorn.

