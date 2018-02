Brasiliens größte Tageszeitung zieht sich weitgehend aus Facebook zurück.

Die "Folha de São Paulo" teilte mit, die Seite bleibe zwar online, werde aber nicht mehr mit neuen Posts gespeist. Zur Begründung heißt es, die Nachteile von Facebook für eine Verbreitung von Inhalten seien schon länger deutlich geworden. So habe sich die Reichweite der brasilianischen Zeitungen in dem sozialen Netzwerk erheblich verringert.



Die "Folha" bezieht sich auch explizit auf die Entscheidung von Facebook, im Newsfeed mehr Beiträge von Freunden und Verwandten anzuzeigen - und weniger von Medien und anderen Firmen. Dadurch wird nach Ansicht der "Folha" der Trend bestärkt, dass Nutzer immer mehr Inhalte konsumierten, die ihren eigenen Haltungen entsprächen. So entstünden "Filterblasen", in denen nur noch dieselben Meinungen kursierten, - von der Verbreitung von Fake News ganz zu schweigen.



Die "Folha" hat bei Facebook zurzeit knapp sechs Millionen Likes. Nach eigener Darstellung hat sie damit unter den brasilianischen Zeitungen die stärkste Präsenz.

