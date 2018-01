Man muss vielleicht daran erinnern: Lula da Silva hat sehr viel richtig gemacht. Als Schuhputzerjunge hat er angefangen, als Präsident hat er Brasilien in einen Boom geführt. Der Arbeiterführer hat dabei durchaus linke Politik gemacht, mit großzügigen Sozialprogrammen hat er Millionen Brasilianer aus dem Hunger geholt und vielen sogar bescheidenen Wohnstand gebracht.

Aber seine Politik war nicht nur links, sie war gleichzeitig wirtschaftsfreundlich. Lula hat die sprudelnden Öl-Einnahmen nicht einfach verteilt, wie die Staatschefs von Venezuela oder Ecuador zur gleichen Zeit. Er hat die brasilianische Industrie gestärkt, sich mit den Wirtschaftsbossen an einen Tisch gesetzt, Bündnisse geschmiedet. Er hat dafür gesorgt, dass brasilianische Firmen wie der Flugzeughersteller Embraer, Petrobras oder der Fleischkonzern JBS zu Champions auf den Weltmärkten aufsteigen konnten. Er hat keine ideologisch getriebene, verblendete linke, Politik betrieben wie etwa die Kirchners in Argentinien. Er hat geschafft, woran in Lateinamerika so viele scheitern: eine pragmatische, ausgleichende Politik, von der sowohl die Wirtschaft als auch die Armen des Landes etwas hatten.

Das mag aus europäischer Sicht normal sein, in Südamerika ist das eine seltene Errungenschaft – hier ist die politische Landschaft immer noch von tiefen Gräben zwischen den ideologischen Lagern geprägt. Diese Gräben zumindest für den Moment zuzuschütten, das ist Lulas eigentliches Verdienst. Damit hat er Brasilien nach vorn gebracht und damit könnte Lula auch dem Rest des Kontinents als Vorbild dienen. Und es war trotzdem auch sein Verhängnis. Am Schluss war er wohl etwas zu nah an den Bossen, hat sich offenbar von ihnen schmieren lassen.

Reaktion von Lula da Silva auf das Korruptionsurteil

So weit, so schlecht. Doch mit seiner Reaktion auf das neue Korruptionsurteil macht Lula es noch schlimmer. Er reißt wieder ein, was er aufgebaut hat. Er verfällt wieder in gestrige Klassenkampf-Rhetorik, versucht, die Verdammten dieser Erde aufzustacheln, setzt Verschwörungstheorien in die Welt.

Hinter dem Urteil gegen ihn stecke eine Verschwörung der Reichen mit der Justiz und der Presse. Die könnten nicht ertragen, dass die Arbeiterpartei wieder an die Macht kommen könnte, man wolle ihn – und damit das Volk – mit aller Macht von den Schalthebeln fernhalten. Ein trauriger Auftritt. Und ein gefährlicher. Lula reißt Gräben auf, die längst zugeschüttet waren. Und er greift die Falschen an. Denn die brasilianische Justiz geht genauso scharf auch gegen rechte Politiker vor, einige sitzen schon hinter Gittern. Und niemand zweifelt ernsthaft daran, dass auch Präsident Temer sich auf der Anklagebank wiederfindet, wenn sein Mandat Ende des Jahres abläuft.

Richtig ist, dass Temer und einige seiner Bündnispartner noch mehr Dreck am Stecken haben – aber es ist nicht gesagt, dass sie damit auf Dauer davon kommen.

Die kruden Verschwörungstheorien werden Lula jedenfalls nicht retten. Er mag Zehntausende auf die Straße bringen, aber er wird die Regeln nicht ändern. Aber er bereitet damit noch größerem Übel das Feld. Wo die Stimmung aufgeheizt ist und die Mächtigen desavouiert sind, ist alles bereit für den Siegeszug der Populisten, der Demagogen, der Männer mit den einfachen Rezepten.

Jair Bolsonaro, der brasillianische Trump

Und die wetzen auch in Brasilien längst ihre Messer. Schon ist der Ruf nach dem starken Mann zu hören. Und der steht auch schon bereit. Er heißt Jair Bolsonaro und ist für rassistische und frauenfeindliche Sprüche so berüchtigt, dass selbst Donald Trump neben ihm wie ein sensibler Feminist wirkt. Und falls Lula nicht antreten darf, ist dieser brasilianische Trump tatsächlich der Kandidat mit den derzeit besten Siegchancen bei den Präsidentschaftswahlen.

Es ist verständlich, dass Lula alle Rechtsmittel ausschöpfen will, um seiner harten Strafen zu entgehen. Doch mit seiner "Wir gegen Die"-Rhetorik spaltet er das Land immer tiefer. Damit richtet er enormen Schaden für Brasilien an, ja für den ganzen Kontinent. Und ganz nebenbei zerstört er sein Erbe unwiederbringlich.