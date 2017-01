Brasilien Militär soll Meuterei in Gefängnissen stoppen

Gefängnisaufstand in Brasilien. (dpa / picture alliance / Jornal Do Comercio / Flavia_Lima)

In Brasilien will die Regierung das Militär einsetzen, um die Meutereien in mehreren Gefängnissen des Landes zu beenden.

Nach Angaben eines Sprechers sollen die Soldaten vor allem dabei helfen, Waffen sicherzustellen. In den brasilianischen Gefängnissen gibt es immer wieder Kämpfe zwischen rivalisierenden Banden, die um die Kontrolle des Drogenhandels kämpfen. Seit Jahresbeginn kamen dabei mehr als 120 Menschen ums Leben.