Brasilien Mindestens 33 Tote bei neuer Gefängnisrevolte

In den oftmals überfüllten Gefängnissen in Brasilien kommt es immer wieder zu Meutereien (dpa)

Bei einer neuen Häftlingsrevolte in Brasilien sind mindestens 33 Insassen getötet worden.

Nach Angaben der Behörden kam es in der größten Haftanstalt im nördlichen Bundesstaat Roraima zu dem Aufstand. Die Lage sei inzwischen unter Kontrolle. Erst Anfang der Woche waren bei einer Revolte in einem Gefängnis in Manaus 56 Häftlinge ums Leben gekommen. - In Brasilien gibt es häufiger Aufstände in Gefängnissen. Viele Anstalten sind nach Ansicht von Menschenrechtsorganisationen völlig überfüllt.