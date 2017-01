Brasilien Nach Gefängnisrevolte dutzende Häftlinge verlegt

Polizei bezieht Posten vor Haftanstalt nahe Manaus (Marcio Silva/afp)

Als Reaktion auf die Gefängnisrevolte im brasilianischen Bundesstaat Amazonas haben die Behörden fast 130 Häftlinge in eine andere Haftanstalt verlegt.

Medienberichten zufolge hatten die Männer Todesdrohungen erhalten. In dem Gefängnis war es gestern zu Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden gekommen. 56 Menschen wurden getötet und viele zwischenzeitlich als Geiseln genommen.



In zwei weiteren Gefängnissen kam es anschließend ebenfalls zu Meutereien, in deren Verlauf zahlreiche Gefangene fliehen konnten.