Bei Kämpfen zwischen Mitgliedern verfeindeter Banden in einem brasilianischen Gefängnis sind mindestens neun Menschen getötet worden.

Weitere 14 Personen wurden verletzt. In dem Gefängnis sei ein Kampf ausgebrochen, nachdem Häftlinge in andere Trakte eingedrungen seien, teilten die Behörden im Bundesstaat Goiás mit. Mehr als einhundert Insassen konnten während der Tumulte entkommen. - In den überfüllten brasilianischen Gefängnissen kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen verfeindeter Banden.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.