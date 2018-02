Im brasilianischen Amazonasgebiet verunreinigen Abraumbecken eines norwegischen Aluminiumherstellers eine Urwaldregion.

Durch die starken Regenfälle seien rund 20 Becken mit giftigem Rotschlamm in der Nähe der Millionenstadt Belem übergelaufen, berichten Medien unter Berufung auf eine staatliche Gesundheitsbehörde. Flüsse der Region seien verseucht worden. Neben Bauxit sollen Aluminiumrückstände, Phosphor, Fluoride und Nitrat in hohen Konzentrationen gefunden worden sein. In der Nähe der Becken leben 5.000 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.