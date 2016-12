Brasilien Präsident Temer will die Wirtschaftskrise 2017 überwinden

Brasiliens Präsident Michel Temer (EFE)

Brasiliens Staatschef Temer hat seinen Bürgern das Ende der wirtschaftlichen Schwierigkeiten für das kommende Jahr in Aussicht gestellt.

Die Krise werde "besiegt" werden, erklärte der Präsident in der Hauptstadt Brasilia. In der zweiten Jahreshälfte 2017 würden die Reformen seiner Regierung auch eine Gegenbewegung zum negativen Trend bei den Arbeitslosenzahlen in Gang setzen.

Derzeit liegt die Quote bei 11,2 Prozent, das ist der höchste Wert seit vier Jahren. Zugleich schrumpft die Wirtschaft des Landes. Experten erwarten für das kommende Jahr wieder Wachstum, das jedoch nicht besonders hoch ausfallen soll.