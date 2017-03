In Brasilien haben Demonstranten das Finanzministerium mehrere Stunden lang besetzt.

Etwa 1.500 Menschen seien in das Gebäude in der Hauptstadt Brasilia eingedrungen, teilte die Militärpolizei mit. Landesweit protestierten Medienberichten zufolge Zehntausende Menschen gegen die Regierung. In Rio de Janeiro setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein. Anlass der Demonstrationen sind Reformpläne von Präsident Temer. Seine Regierung will das Arbeitsrecht flexibler gestalten und das Rentenalter erhöhen.