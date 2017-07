In Brasiien hat ein Generalstreik das öffentliche Leben beeinträchtigt.

In vielen Städten fuhren Busse und Bahnen nicht, Schulen blieben geschlossen, wie lokale Medien berichten. Tausende, wenn auch weniger als erwartet, hätten sich an Protestaktionen beteiligt. Die Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen, gegen die geplanten Rentenkürzungen und Arbeitsmarktreformen der Regierung unter Präsident Temer zu protestieren. In Sao Paulo errichteten Demonstranten Straßensperren und blockierten die Zufahrt zu einem der Flughäfen. Die Polizei löste Proteste gewaltsam auf. Temer will öffentliche Ausgaben für zwanzig Jahre einfrieren, dabei gelten Bildungs- und Gesundheitsbereich schon jetzt als unterfinanziert. Brasilien befindet sich in einer Wirtschaftskrise mit mehr als 14 Millionen Arbeitslosen.