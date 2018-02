Brasiliens Präsident Temer hat lokalen Medienberichten zufolge die Ministerin für Menschenrechtsfragen, Valois, entlassen.

Die 76-Jährige war in die Kritik geraten, weil sie neben ihrem Ministergehalt von umgerechnet 8.000 Euro auch auf der Auszahlung ihrer Richterrente in gleicher Höhe bestand. Laut brasilianischer Verfassung liegt die Obergrenze für Einkommen in öffentlichen Ämtern jedoch bei 8.750 Euro. Valois hatte den Verzicht auf fast die Hälfte ihrer Einkünfte als Zustand der Sklaverei bezeichnet.

