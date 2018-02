Der wegen Korruption verurteilte frühere brasilianische Präsident Lula da Silva darf wieder das Land verlassen.

Ein Richter in Brasilia hob ein kürzlich von einem anderen Gericht verhängtes Ausreiseverbot auf, wie das Nachrichtenportal "Globo" berichtete. Zur Begründung hieß es, derzeit gebe es keine Hinweise auf Fluchtgefahr.



Vergangene Woche hatte ein Berufungsgericht eine Verurteilung Lulas wegen Korruption bestätigt und die Haftstrafe der ersten Instanz von neuneinhalb auf zwölf Jahre und einen Monat erhöht. Bis zur Ausschöpfung weiterer Rechtsmittel bleibt Lula auf freiem Fuß.



Der 72-jährige Ex-Staatschef will bei der Wahl im Oktober zum dritten Mal antreten. In den Umfragen ist er mit bis zu 37 Prozent der Stimmen klarer Favorit.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.