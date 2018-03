Im brasilianischen Salvador ist das 14. Weltsozialforum zu Ende gegangen.

Bis zu 60.000 Teilnehmer aus 120 Ländern haben fünf

Tage lang über Vorschläge für eine gerechtere und friedlichere Welt diskutiert. Die Treffen haben in den vergangenen Jahren etwas an Zulauf verloren.



Das Weltsozialforum wurde erstmals 2001 als Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum in Davos sowie zu den Gipfeltreffen der damaligen G7- und der G20-Staaten ausgerichtet.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.