In einem Gefängnis im brasilianischen Bundesstaat Ceará sind bei Kämpfen zwischen Häftlingen zehn Menschen getötet worden.

In der Haftanstalt Itapajé seien Mitglieder rivalisierender Drogenbanden aufeinander losgegangen, teilten brasilianische Behörden mit. Inzwischen sei die Lage wieder unter Kontrolle.



In den Gefängnissen des Landes kommt es immer wieder zu Aufständen und Kämpfen mit vielen Toten. Die Haftanstalten gelten als überfüllt und oft von Gangs kontrolliert, während es an Personal mangelt.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.