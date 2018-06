Die Staatsanwaltsachaft Braunschweig ermittelt gegen einen 95-jährigen Mann aus Niedersachsen im Zusammenhang mit mutmaßlichen NS-Kriegsverbrechen.

Es liege ein Anfangsverdacht wegen der Beihilfe zum Mord vor, erklärte eine Sprecherin der Anklagebehörde. Der Mann soll als Mitglied der Waffen-SS im Jahr 1941 an einem Massenmord an mehr als 33.000 Juden in der Ukraine beteiligt gewesen sein.

