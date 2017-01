Breitbandausbau Deutschland nur europäisches Mittelmaß

Auch abgelegene Regionen in Deutschland sollen bis spätestens 2018 schnelles Internet haben, so die Pläne der Regierung. (Daniel Reinhardt, dpa )

Deutschland ist bei der Versorgung von Unternehmen mit Breitband-Internet im europäischen Vergleich nur Mittelmaß.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren im vergangenen Jahr lediglich 38 Prozent aller Unternehmen mit zehn oder mehr Beschäftigten mit dem schnellen Internet, also einer Übertragungsrate von mindestens 30 Megabit pro Sekunde, verbunden. Das sei eine Steigerung von sieben Prozent gegenüber 2015. Dennoch lag Deutschland nur knapp über dem europäischen Durchschnitt von 34 Prozent gut versorgter Unternehmen. Spitzenreiter ist Dänemark mit 65 Prozent, Schlusslicht ist Zypern mit 15 Prozent.



Bundesverkehrsminister Dobrindt hatte in der vergangenen Woche 350 Millionen Euro für den Breitbandausbau in Gewerbe- und Industriegebieten freigegeben.