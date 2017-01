Breitbandausbau Dobrindt stellt 350 Millionen Euro bereit

Auch abgelegene Regionen sollen bis spätestens 2018 schnelles Internet haben. (Daniel Reinhardt, dpa )

Bundesverkehrsminister Dobrindt hat 350 Millionen Euro für den Breitbandausbau in Gewerbe- und Industriegebieten freigegeben.

Wie das Magazin "Focus" berichtet, soll mit der Anbindung von kleinen und mittleren Unternehmen an das schnelle Glasfasernetz umgehend begonnen werden. Dobrindt sagte dem Magazin, mit dem Sonderprogramm würden insgesamt Investitionen von einer Milliarde Euro ausgelöst. Anträge auf Förderung würden zügig bearbeitet. Auch Häfen sollten an das schnelle Internet angeschlossen werden, wenn Kommunen und Landkreise dies beantragten.



Ziel der Bundesregierung sind Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 Megabit pro Sekunde in ganz Deutschland bis 2018. In Gewerbegebieten soll die Mindestgeschwindigkeit auf 1 Gigabit pro Sekunde erhöht werden.