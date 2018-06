Das Bremer Büro des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hat nach einem Medienbericht mehr als 80 Extremisten einen Schutzstatus gewährt.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland beruft sich auf den Verfassungsschutz, der 18.000 positive Bescheide seit dem Jahr 2000 überprüft hat. Ermittelt wurden demnach unter anderem 46 Personen mit islamistischem Hintergrund, bei denen nicht ausgeschlossen werden könne, dass es sich um terroristische Gefährder handle.



Die Bremer Außenstelle steht in der Kritik, weil dort von 2013 bis 2016 in mindestens 1.200 Fällen ohne rechtliche Grundlage Asyl gewährt wurde. SPD-Generalsekretär Klingbeil forderte Auskunft von Bundeskanzlerin Merkel, die nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" seit 2017 informiert gewesen sein soll.



Der CDU-Politiker Bosbach hat die Mitarbeiter der Bremer Asylbehörde gegen die anhaltende Kritik in Schutz genommen. Für die Unregelmäßigkeiten sei die deutsche "Willkommenskultur" in der Hoch-Zeit der Flüchtlingskrise 2015 verantwortlich, sagte Bosbach dem "Handelsblatt". Damals seien mehr Flüchtlinge aufgenommen worden, als in den zehn Jahren davor zusammen. Darauf sei das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weder personell noch organisatorisch vorbereitet gewesen.

