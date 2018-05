Im Zusammenhang mit den Missständen in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge werden nun auch Geldüberweisungen überprüft.

Es geht um insgesamt 8,5 Millionen Euro, die von der Außenstelle überwiesen wurden, etwa an Anwälte oder für Gerichtskosten. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin betonte, solche Zahlungen seien nicht unüblich. Mit der Prüfung sei auch kein Verdacht auf Unregelmäßigkeiten verbunden.



In der Bremer Außenstelle des BAMF sollen Asylbescheide ohne rechtliche Grundlage erteilt worden sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Vorwurfs des Asylbetrugs und Korruption gegen die frühere Behördenleiterin.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.