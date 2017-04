Das belgische Atomkraftwerk Tihange wünscht sich niemand als Nachbarn – und sei es auch noch so weit entfernt. Der Druckbehälter des Reaktorblocks 2 ist von Tausenden feiner Risse durchzogen. Mit der Anlage nahe Lüttich und unweit der deutschen Grenze bei Aachen verbindet sich eine lange Pannenserie. 2012 wurde Tihange vorläufig vom Netz genommen. Zwei Jahre später wurden erneut "erheblich vergrößerte Rissbefunde" festgestellt. Ursache unbekannt. Dennoch wurde der Wiederbetrieb gestattet.

Nordrhein-Westfalens Umweltminister Remmel von den Grünen nennt Tihange einen "Bröckelreaktor". Warum ein deutscher Politiker sich so drastisch zu einem belgischen Atommeiler äußert? Eine atomare Katastrophe in Tihange könnte bei dem dort herrschenden Südwest-Wind für die Bewohner der Dreiländerregion Deutschland-Holland-Luxemburg in zwei bis drei Stunden den Ernstfall bedeuten. Wind macht an Grenzen nicht Halt. Radioaktives Material kann so auch schnell in Deutschland landen.

Nicht der einzige Problemfall

Dabei ist Tihange nicht der einzige Problemfall. Auch im Kraftwerk Doel nahe Antwerpen wurden Haarrisse entdeckt, auch dieser Reaktor musste mehrmals abgeschaltet werden. Brände, Lecks, Turbinenausfälle - seit Jahren liefern die beiden Atomkraftwerke Schlagzeilen, seit Jahren werden Risiko-Szenarien beschworen. Je größer die räumliche Nähe deutscher Politiker und Bürger zu den Reaktoren, umso stärker sind Widerstand und Kritik vernehmbar und treten Parteigrenzen in den Hintergrund.

Tihange ist zugleich ein Lehrstück über die Widersprüchlichkeit politischen Handelns. Die deutsche Bundesumweltministerin heißt Barbara Hendricks und sie kommt aus NRW. Für die resolute Sozialdemokratin ist Kritik an Tihange fast schon eine Art Ehrensache. Ihre Bedenken hat sie mehrfach und eindeutig geäußert. Sie ging so weit, Brüssel eine Abschaltung des Reaktorblocks 2 nahezulegen.

Doch hat sich nun herausgestellt, dass Deutschland nicht nur für den Weiterbetrieb des "Bröckelreaktors" sorgt. Ausgerechnet das "Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit", es ist Barbara Hendricks unterstellt, hat die direkte Belieferung Tihanges mit Brenn-Elementen aus Deutschland genehmigt. Es war ein großer Auftrag. 17 Mal fuhren die Schwertransporter vom niedersächsischen Lingen in Richtung Lüttich.

"Wir werden allein gelassen", kritisieren lokale Politiker wie der Städteregionsrat Helmut Etschenberg. Der frühere CDU-Politiker fordert die Hilfe der Bundesregierung ein. "Wir vertreten fast 15 Millionen Menschen", sagt er und zitiert kritische gutachterliche Bewertungen zu den Pannen-Reaktoren.

Vertragsgetreu Brennelemente liefern

Allein – das Berliner Umweltministerium verweist auf deren geltende Betriebserlaubnis und die damit verbundene Pflicht, vertragstreu Brennelemente zu liefern.

Die Thematik mag für ein juristisches Pro-Seminar an der Universität taugen: Wo endet politische Haltung und wo beginnt die Verpflichtung eines Politikers, staatliche Verträge zu bedienen? Der Glaubwürdigkeit aber dient sie nicht. Man muss offenbar Politiker sein, um die deutsche Umweltministerin in ihrer Widersprüchlichkeit zu verstehen, die ans Schizophrene grenzt. Wie kann sie die Lieferung von Brennstäben genehmigen, wenn dadurch – nach ihren eigenen Worten – weiter eine Gefahr für deutsche Bürger besteht? Wer macht sich die Mühe zwischen der Parteipolitikerin Hendricks und der Umweltministerin zu unterscheiden, die auf Vertragserfüllung pocht? Kein Wunder, dass bei den Zeitungen vor Ort zornige Leserbriefe in Fülle eingehen.

In den grenznahen Regionen wird eine Broschüre vertrieben, die Tipps für den Fall einer Atom-Katastrophe gibt. Akute Schäden seien zwar nicht zu erwarten, heißt es darin. Sehr wohl aber Spätfolgen wie Krebserkrankungen oder Missbildungen bei Neugeborenen. Man solle strikt das Haus hüten und unter anderem 28 Liter Wasser pro Person vorrätig haben, Kalium-Jodid-Tabletten ebenso wie Atemschutzmasken der Schutzklasse FFP3. Falls man doch aus dem Haus muss.

Kein gutes Zeichen der Glaubwürdigkeit

Es stimmt zwar: Ein Lieferungsstopp hätte keineswegs das "Aus" für den Reaktor bedeutet. Brennstäbe gibt es auch anderswo. Es hätten Vertragsstrafen gedroht und diplomatischer Ärger wäre gewiss gewesen. Aber die deutsche Politik wäre ihren Bürgern gegenüber glaubwürdig geblieben. Und wenn ein Lieferungsstopp tatsächlich so undenkbar ist - dann hätte die Ministerin sich ihre Kritik an Tihange besser verkniffen.