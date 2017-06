Nicht, dass es noch eines Beweises bedurft hätte. Aber die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Brennelementesteuer rechtfertigt endgültig jedes kritische Urteil über die Energiepolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Abgabe wurde rechtswidrig eingeführt und hat keinen Bestand für die Zukunft. Darüber hinaus erklärten die Richter das Gesetz auch rückwirkend für nichtig. Den Kraftwerksbetreibern sind deshalb 6,3 Milliarden Euro aus der Steuerkasse zuzüglich Zinsen zu erstatten.

Jetzt bezahlt die Öffentlichkeit, und zwar doppelt

Die Vorgeschichte dieser Blamage war diese: Erst verlängerte die Kanzlerin und CDU-Chefin mit der damaligen schwarz-gelben Regierung 2010 ohne Not die Restlaufzeiten der deutschen Atomkraftwerke. Nur wenige Monate später folgte nach dem Reaktor-Unglück von Fukushima mit dem sofortigen Ausstieg das komplette Gegenteil. Ein Schritt, der richtig war, aber - nebenbei bemerkt - durchweg populistisch. Die Kanzlerin, angeblich doch ausnehmend vernunftgesteuert, hatte blitzschnell gewittert, dass die öffentliche Meinung gekippt war. Sie passte sich an. Dafür bezahlen darf jetzt die Öffentlichkeit, und zwar doppelt. Einmal ist die Steuer in den Stromrechnungen längst eingepreist worden. Ferner steht nun die Rückzahlung derselben Kosten nochmals aus Steuermitteln an.

Wer glaubt, der Opposition wäre das nicht passiert, sollte sich an den vergangenen Herbst erinnern. Da brachte die grüne Fraktionsspitze mit Unterstützung der Linken einen Antrag in den Bundestag ein. Das gemeinsame Ziel lautete, die Brennelementesteuer erstens zu verlängern und zweitens zu erhöhen.

Die bittere Ironie des Urteils lautet übrigens: Auf die Milliarden, die der Finanzminister RWE, Eon und EnBW nun überweisen muss, kommt es kaum an. Zum einen sprudeln die Steuerquellen. Den Betrag, der früher einmal ein echtes Problem gewesen wäre, zahlt Wolfgang Schäuble aus der Portokasse. Zum anderen haben die deutschen Verbraucher die Kernkraft bereits mit dem Zehn- bis Hundertfachen subventioniert – ungelöste Atommüllprobleme für eine Million Jahre inklusive. Wer ernsthaft glaubt, mit den Einnahmen aus der befristeten Brennelementesteuer einen signifikanten Anteil der real anfallenden Ausgaben für Entsorgung und Demontage der Hinterlassenschaften des Atomzeitalters decken zu können, liegt schwer daneben. Da kann es der Steuerzahler auch gleich komplett zahlen, wie das Gesetz ohnehin nur eine Placebo-Funktion hatte, um die Konzerne nach ihren Milliardengewinnen mit der Kernkraft demonstrativ an den Kosten des Ausstiegs zu beteiligen.

Energieversorger profitieren vom Karlsruher Urteil beträchtlich

Das schlug nun fehl, wie sich überhaupt immer wieder erweist, dass eine moralisch getriebene Gesinnungsgesetzgebung - von Brennelementesteuer über Kopftuchverbot bis hin zur Mietpreisbremse - immer wieder an Realitäten oder Rechtswidrigkeit scheitert.

Was sollte nun passieren? Die großen Energieversorger profitieren vom Karlsruher Urteil fraglos beträchtlich. Dass sie ein übermäßiger Nutznießer der Energiewende im Grundsatz wären, lässt sich hingegen schwerlich behaupten. Der politische Schwenk kostete sie Unsummen und gefährdet ihre Existenz. Man könnte so weit gehen zu sagen, dass sie durch den Wankelmut genug gestraft sind. Sie mögen strategische Fehler in der Ausrichtung gemacht haben. Wer aber hätte sich ernsthaft auf eine derartige politische Willkür und Gesetzgebung nach Gutsherrenart einstellen können, wie sie in den vergangenen Jahren zu erleben war? Eine, die die Verfassungsrichter in aller Deutlichkeit mahnen lässt, der Staat dürfe keine beliebigen Steuern entgegen der grundgesetzlichen Vorgaben schlicht mal eben erfinden?

Von daher sollte nun gelten, dass das Atomzeitalter ein Experiment von kosmischer Dimension und einen Versuch wert war. Aber es ist vorbei. Damit sollte auch die Verbitterung in der Rückschau schwinden. Es darf nicht um Rache und Rechthaberei gehen. Wichtiger sind Lehren für die Zukunft. Erstens: Neue Technologien sind in einer Vollkostenrechnung ungeschönt zu bewerten. Zweitens: Energiepolitik lebt mehr noch als andere Sektoren von Rechts- und Investitionssicherheit. Deutschland sollte hier Bananenrepubliken keine Konkurrenz machen. Drittens: Die Folgekosten der Kernkraft sind sowieso riesig, ganz gleich, wie viel ein Konzern dazu beiträgt oder nicht. Deutschland muss den Atomausstieg als nationale Aufgabe begreifen, mitsamt der Kosten und der Frage der Entsorgung, und sollte sich nicht im haftungstechnischen Kleinklein verlieren. Dafür ist die Aufgabe schlicht zu groß.

Burkhard Ewert, Stellv. Chefredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung (Michael Gründel)Burkhard Ewert, geboren 1974 in Hamburg, ist der Stellvertretende Chefredakteur der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für diesen und weitere NOZ-Medien-Titel verantwortet er neben der Arbeit am Newsdesk die politische und wirtschaftliche Berichterstattung und Kommentierung. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Funktionen für das "Handelsblatt" in Düsseldorf und die "Ostsee-Zeitung" in Rostock. In Bielefeld studierte er Geschichte mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialgeschichte.