Vor der Ostküste Chinas dauern die Lösch- und Sucharbeiten an einem brennenden Öltanker an.

Wie die iranischen Behörden mitteilten, wurde inzwischen der Leichnam eines Seemannes entdeckt. Er sei zur Identifizierung nach Schanghai gebracht worden. Insgesamt hatten sich 32 Seeleute an Bord des Tankers aufgehalten. Es handelt sich um 30 Iraner und zwei Bürger aus Bangladesch. Teams aus China, Südkorea und den USA suchen nach den Vermissten. Starkes Feuer und giftige Gase erschweren die Rettungsarbeiten.



Der unter der Flagge Panamas fahrende Tanker war am Samstagabend auf dem Weg nach Südkorea mit einem chinesischen Frachter kollidiert und in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich rund 300 Kilometer östlich von Schanghai.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.