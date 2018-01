Drei Tage nach der Havarie eines Öltankers vor der chinesischen Ostküste dauern die Löscharbeiten an.

Wind, hohe Wellen und giftige Gase erschwerten den Einsatz, teilten die chinesischen Behörden mit. Rettungskräfte bemühten sich, ein Auslaufen des geladenen Rohöls zu verhindern. Die Umweltorganisation Greenpeace warnte vor einer Naturkatastrophe. Wenn das Schiff sinke, bevor alles Öl an Bord verbrannt sei, werde der Reinigungsprozess extrem schwierig.



Nach chinesischen Angaben wächst zudem die Sorge, dass der Tanker explodieren könnte. Von 32 vermissten Seeleuten an Bord ist bislang einer tot geborgen worden. - Der Öltanker aus dem Iran war Samstagabend mit einem chinesischen Frachter zusammengestoßen und in Brand geraten.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.