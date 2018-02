Zur Entlastung der Brenner-Transitstrecke wollen die angrenzenden Länder und Regionen mehr Güter auf die Schiene bringen.

Wie die Teilnehmer des ersten Gipfeltreffens in München erläuterten, soll eine Arbeitsgruppe Vorschläge erarbeiten. Es gehe darum, bestehende Schienenkapazitäten besser zu nutzen und die Verlagerung auf die Bahn attraktiver zu machen. Im Mai sollen die Maßnahmen dann auf einem Folgetreffen in Innsbruck beschlossen und noch im Laufe des Jahres umgesetzt werden. Als Schlagwort wurde der Begriff "rollende Landstraße" genannt.



Österreich sagte zu, die vor allem von deutscher Seite aus kritisierten Blockabfertigungen früher anzukündigen. Dabei wurde die Einreise von Lastwagen wiederholt auf höchstens 300 pro Stunde gedrosselt, etwa rund um Feiertage. Die Folge waren kilometerlange LKW-Rückstaus in Bayern.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.