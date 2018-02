Bundesverkehrsminister Schmidt hat die Blockabfertigungen von Lastwagen der österreichischen Behörden am Brennerpass kritisiert.

Dies sei keine akzeptable Lösung, sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". Durch solch einseitig ergriffenen Maßnahmen verlagerten sich die Verkehrsprobleme am Brenner nur. Sie führten zu kilometerlangen Staus, schränkten den Straßengüterverkehr ein und belasteten die Umwelt.

Dem Bericht zufolge setzt der Minister vielmehr auf eine Stärkung des grenzüberschreitenden Schienengüterverkehrs. - Unter Leitung von EU-Koordinator Cox kommen Schmidt und seine Kollegen aus Österreich und Italien sowie Vertreter der betroffenen Regionen am Nachmittag in München zusammen. Sie wollen erörtern, wie der Brenner-Korridor vom wachsenden Transitverkehr entlastet werden kann.



Die Strecke von Bayern durch Österreich über den Brenner nach Italien gilt als eine der meistbefahrenen Alpentransitrouten. Rund 2,25 Millionen Lastwagen waren dort 2017 nach Angaben des Landes Tirol unterwegs. Österreich hat zuletzt mehrfach nach feiertäglichen Lkw-Fahrverboten den Zustrom mit Blockabfertigungen gedrosselt und höchstens 300 Lastwagen pro Stunde einreisen lassen.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.