Italien hat den österreichischen Botschafter in Rom einbestellt.

Grund ist die Ankündigung von Grenzkontrollen am Brenner durch die Regierung in Wien. Verteidigungsminister Doskozil sagte der "Kronen Zeitung", angesichts der Vielzahl von Migranten in Italien müsse man sich vorbereiten. Nach seinen Angaben stehen für den Kontroll-Einsatz an dem Alpenpass zwischen beiden Ländern rund 750 Soldaten zur Verfügung.



Italien hat in diesem Jahr bereits 82.000 Flüchtlinge aufgenommen, ein Drittel mehr als 2016. Am Donnerstag beraten die europäischen Innen- und Justizminister über Möglichkeiten, das Land zu entlasten.