Das britische Oberhaus pocht auf ein Vetorecht des Parlaments für ein Brexit-Abkommen.

Mit breiter Mehrheit votierte das House of Lords für einen Zusatz zum EU-Austrittsgesetz. Es würde dem Parlament die Kontrolle über den Prozess geben, falls ein Abkommen mit Brüssel nicht mehr rechtzeitig zustande kommt oder vom Parlament abgelehnt werden sollte. Die Vorlage wird nun dem Unterhaus zur Abstimmung weiter geleitet. Premierministerin May widersetzt sich einem solchen Vorhaben. Sie fordert mit Verweis auf das Brexit-Referendum freie Hand für die Verhandlungen ihrer Regierung mit Brüssel und gesteht dem Parlament lediglich eine beratende Funktion zu.



Da May im Unterhaus nur über eine knappe Mehrheit verfügt, könnten ihr bereits wenige Stimmen von EU-freundliche Abgeordneten aus den eigenen Reihen eine Niederlage bereiten.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.