Im britischen Oberhaus haben die abschließenden Beratungen über das Brexit-Gesetz begonnen.

Bereits Anfang des Monats hatten die Lords für Änderungen an dem Gesetzentwurf gestimmt. Sie forderten mehr Schutz für die Rechte der in Großbritannien lebenden EU-Bürger. Das Brexit-Gesetz ist Voraussetzung für die Austrittserklärung aus der EU. Die britische Premierministerin May will diese bis Ende März nach Brüssel schicken. Erst danach können die Verhandlungen mit der EU beginnen.



Bundesfinanzminister Schäuble sagte in Berlin, es sei entscheidend, dass die 27 EU-Mitgliedstaaten bei den Brexit-Gesprächen zusammenhielten. Er rechne mit schwierigen und komplizierten Verhandlungen. Der CDU-Politiker fügte hinzu, Deutschland sei offen für neue Formen der Kooperation mit London.